„Ja bisch du narrisch!“: Wenn plötzlich eine Kuh im Sportgeschäft steht

Unerwarteten Besuch erhielt ein Sportgeschäft am Stubaier Gletscher am Mittwochmittag: Gemütlich trottete plötzlich eine Kuh durch den Laden an der Eisgratbahn und schaute sich das Sortiment an. Ganz nach dem Motto: Einkaufsbummel statt Weide.

Geschäftsleiter Rene Ortner reagierte schnell und zückte das Handy. Während er filmte, versuchte er, die Ku(h)ndin zum Gehen zu bewegen.

Im Video: Tierischer Besuch in Sportgeschäft am Stubaier Gletscher

Das Video wurde wenig später auf den Social-Media-Kanälen des Stubaier Gletschers gepostet. Gleich zu Beginn ist Ortner zu hören: „Ja bisch du narrisch!“ Er entdeckt die Kuh, die sich augenscheinlich für die angebotenen Schals interessiert. Der Geschäftsleiter geht auf sie zu und sagt: „Das ist nichts zum Anziehen für dich!“

Seine ersten Versuche, die Kuh mit Worten (“Husch! Aus jetzt!“) aus dem Laden zu bugsieren, scheitern. Die Kuh wendet sich zwar von den Schals ab, schlendert dann aber in Richtung der T-Shirts an der gegenüberliegenden Seite des Geschäfts. Ortner reagiert: „Nein, nicht da! Um Gottes Willen.“

Kuh besucht Sportgeschäft in Tirol – Geschäftsleiter filmt mit

Danach nähert er sich der Kuh wieder von vorn und ruft: „Aber jetzt flott! Raus hier!“ Dieses Mal hört das Tier auf ihn und lässt sich zum Ausgang begleiten. „Geht doch“, stellt der Geschäftsleiter zufrieden fest.

Als die Kuh nach draußen tritt, verabschiedet Ortner sie mit den Worten: „Da drüben sind deine Kollegen. Ciao!“

