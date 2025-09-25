Icon Menü
Wie fies! Betrunkener attackiert 85-Jährige in Vorarlberg

In Lustenau in Vorarlberg griff ein Betrunkener eine 85-jährige Frau an und forderte Geld. Die Polizei nahm ihn fest, doch der Mann ließ sich kaum beruhigen.
Von Daniel Halder
    Angriff auf eine Seniorin in Lustenau: Die Vorarlberger Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.
    Angriff auf eine Seniorin in Lustenau: Die Vorarlberger Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen. Foto: Matthias Röder, dpa (Symbolbild)

    Schockmoment für eine Seniorin in Vorarlberg: Die 85-jährige Frau und ihr 58-jähriger Begleiter waren am Dienstagabend (23.9.2025) in Lustenau in eine bedrohliche Situation geraten.

    Gegen 21.40 Uhr stellte sich ihnen in der Kapellenstraße ein stark alkoholisierter Mann in den Weg. Das teilt die Vorarlberger Landespolizei mit.

    Schock für betagte Frau in Lustenau: Betrunkener hebt Seniorenmobil an

    Mit seinem E-Scooter stoppte der Betrunkene das Seniorenmobil der Frau und verlangte unter Drohungen Bargeld. Um seine Drohung zu untermauern, hob er das Fahrzeug kurzzeitig an und drohte, es umzuwerfen.

    Die sofort alarmierte Polizei traf wenige Minuten später am Tatort ein. Der Mann weigerte sich, seine Personalien anzugeben, verhielt sich aggressiv und ließ sich kaum beruhigen. Ein Alkomattest ergab fast 1,5 Promille.

    Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch brachten ihn die Beamten in die Justizanstalt Feldkirch. Verletzte gab es nicht.

    Zusätzlich muss der Tatverdächtige mit einer Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer eines E-Scooters rechnen.

