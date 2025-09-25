Wie fies! Betrunkener attackiert 85-Jährige in Vorarlberg

Schockmoment für eine Seniorin in Vorarlberg: Die 85-jährige Frau und ihr 58-jähriger Begleiter waren am Dienstagabend (23.9.2025) in Lustenau in eine bedrohliche Situation geraten.

Gegen 21.40 Uhr stellte sich ihnen in der Kapellenstraße ein stark alkoholisierter Mann in den Weg. Das teilt die Vorarlberger Landespolizei mit.

Schock für betagte Frau in Lustenau: Betrunkener hebt Seniorenmobil an

Mit seinem E-Scooter stoppte der Betrunkene das Seniorenmobil der Frau und verlangte unter Drohungen Bargeld. Um seine Drohung zu untermauern, hob er das Fahrzeug kurzzeitig an und drohte, es umzuwerfen.

Die sofort alarmierte Polizei traf wenige Minuten später am Tatort ein. Der Mann weigerte sich, seine Personalien anzugeben, verhielt sich aggressiv und ließ sich kaum beruhigen. Ein Alkomattest ergab fast 1,5 Promille.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch brachten ihn die Beamten in die Justizanstalt Feldkirch. Verletzte gab es nicht.

Zusätzlich muss der Tatverdächtige mit einer Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer eines E-Scooters rechnen.

