Mann flüchtet nach Alkoholtest und droht, Beamte zu töten

03.01.2023 | Stand: 07:29 Uhr

Bei einem Polizeieinsatz in Alberschwende bei Bregenz ist eine Polizisten leicht verletzt worden. Beamte der Inspektion Egg hatten einen Autofahrer in Alberschwende kontrolliert, der vermutlich alkoholisiert war, so die Polizei.

Den Test am geeichten Alkomaten wollte der aggressive Mann jedoch nicht abwarten und flüchtete über einen steilen Grashang. Nach kurzer Fahndung traf die Polizei den Mann im Bereich Dreßlen an. Doch als die Beamten den Mann festnehmen wollten, wehrte er sich so heftig, dass eine Polizisten leicht verletzt wurde. Offenbar wurde sie von seinem Bein im Gesicht getroffen. Außerdem drohte der 57-Jährige, die Beamten umbringen zu wollen. Lesen Sie auch: Schüsse in Memmingen? Das steckt hinter dem Polizei-Einsatz an Neujahr

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Nach der Vernehmung durfte er die Polizeiinspektion verlassen.

