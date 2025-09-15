Mann fährt 80 km/h zu schnell – und muss nicht nur seinen Führerschein sofort abgeben

Ein Autofahrer ist am Freitagabend in Lustenau in Vorarlberg auf einer Landstraße Richtung Wolfurt 80 km/h schneller gefahren, als erlaubt, wie die Polizei mitteilt. Mit 132 km/h stoppte ihn die Beamten um 18.35 Uhr. Erlaubt waren an der Stelle lediglich 50 km/h.

Der Autofahrer aus dem Bezirk Bregenz in Österreich sagte der Polizei, ihm sei nicht aufgefallen, wie schnell er unterwegs war. Noch vor Ort musste der Mann seinen Führerschein abgeben – und auch sein Auto beschlagnahmten die Beamten vorläufig.

Riskante Fahrmanöver auch von anderen Autofahrern

An der Stelle, wo der Autofahrer 132 km/h fuhr, ist die Straße nur etwa vier Meter breit. Auf der Fahrbahn gibt es Reifenspuren, die laut Polizei auf weitere riskante Fahrmanöver anderer Autofahrer hindeuten.

