Vorarlberg

Mann fährt 80 km/h zu schnell – und muss nicht nur seinen Führerschein sofort abgeben

Am Freitag war in Lustenau in Vorarlberg ein Autofahrer viel schneller als erlaubt unterwegs. Der Mann musste nicht nur seinen Führerschein abgeben.
    Mit 132 Stundenkilometer statt mit den erlaubten 50 wurde am Wochenende ein Autofahrer in Österreich erwischt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

    Ein Autofahrer ist am Freitagabend in Lustenau in Vorarlberg auf einer Landstraße Richtung Wolfurt 80 km/h schneller gefahren, als erlaubt, wie die Polizei mitteilt. Mit 132 km/h stoppte ihn die Beamten um 18.35 Uhr. Erlaubt waren an der Stelle lediglich 50 km/h.

    Der Autofahrer aus dem Bezirk Bregenz in Österreich sagte der Polizei, ihm sei nicht aufgefallen, wie schnell er unterwegs war. Noch vor Ort musste der Mann seinen Führerschein abgeben – und auch sein Auto beschlagnahmten die Beamten vorläufig.

    Riskante Fahrmanöver auch von anderen Autofahrern

    An der Stelle, wo der Autofahrer 132 km/h fuhr, ist die Straße nur etwa vier Meter breit. Auf der Fahrbahn gibt es Reifenspuren, die laut Polizei auf weitere riskante Fahrmanöver anderer Autofahrer hindeuten.

    Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Österreich

    • Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)
    • Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)
    • Fläche: 83.882,56 km²
    • Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)
    • Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).
    • Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins KleinwalsertalDie österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.
    • Homepage: www.oesterreich.gv.at
