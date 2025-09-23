Rind rutscht beim Viehscheid aus und reißt Mann steile Böschung mit hinab – lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall während des Almabtriebs im Tiroler Zellberg ist ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei jetzt berichtet, hatte sich der Unfall bereits am Sonntagmorgen ereignet.

Eine Herde Rinder wurde von der Söggenalm auf der Zillertaler Höhenstraße talwärts getrieben. Dabei beteiligten sich auch ein 39-jähriger Österreicher und sein 15-jähriger Sohn freiwillig als Viehtreiber.

Lebensbedrohlicher Unfall beim Almabtrieb in Zellberg: Rind reißt Mann Böschung mit hinab

Ein Tier büxte dabei etwas aus und lief in ein steiles Waldstück hinein. Sohn und Vater gingen dem Rind hinterher, um es wieder zurückzutreiben. Der Vater kletterte dabei die steile Straßenböschung hinauf. Plötzlich rutschte das Tier auf einem Steinschutznetz aus und erfasste den 39-Jährigen. Tier und Viehtreiber stürzten etwa acht Meter hinab.

Der Mann schlug unten auf der Straße auf und wurde lebensgefährlich verletzt. Das Rind schlug neben dem 39-Jährigen auf, blieb aber unverletzt. Ein Notarzthubschrauber flog den Verletzten in die Klinik nach Innsbruck.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at