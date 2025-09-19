Icon Menü
Mann überholt schneller als erlaubt eine Polizeistreife auf der Schnellstraße zwischen Vorarlberg und Tirol

Österreich

Mann überholt eine Polizeistreife – und fährt dabei doppelt so schnell wie erlaubt

Auf der Schnellstraße zwischen Vorarlberg und Tirol überholte ein Autofahrer am Donnerstag einen Streifenwagen der Polizei. Dafür musste er nicht nur seinen Führerschein abgeben.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Deutlich zu schnell fuhr am Donnerstag ein Autofahrer auf der Schnellstraße zwischen Vorarlberg und Tirol. Die Polizei stoppte ihn.
    Deutlich zu schnell fuhr am Donnerstag ein Autofahrer auf der Schnellstraße zwischen Vorarlberg und Tirol. Die Polizei stoppte ihn. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

    Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr hat ein Autofahrer auf der Schnellstraße zwischen Vorarlberg und Tirol einen Streifenwagen der österreichischen Polizei überholt – mit 160 Stundenkilometern statt den dort erlaubten 80 km/h, wie die Polizei mitteilt.

    Die uniformierten Beamten nahmen die Verfolgung des Autos mit ausländischem Kennzeichen auf. Keine zwei Kilometer weiter, im Bereich von Radin, konnten sie den Wagen einholen.

    Auf dem Heimweg nach Südtirol

    Der Fahrer des Autos, italienischer Staatsbürger, sagte gegenüber der Polizei, er sei auf dem Heimweg von der Schweiz nach Südtirol gewesen. Er gab zu, leichtsinnig gehandelt zu haben.

    Noch vor Ort nahmen ihm die Beamten den Führerschein wegen der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung ab. Der Autofahrer musste außerdem eine Sicherheitsleistung von 595 Euro zahlen.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

    • Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)
    • Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)
    • Fläche: 83.882,56 km²
    • Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)
    • Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).
    • Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins KleinwalsertalDie österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.
    • Homepage: www.oesterreich.gv.at
