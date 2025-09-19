Mann überholt eine Polizeistreife – und fährt dabei doppelt so schnell wie erlaubt

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr hat ein Autofahrer auf der Schnellstraße zwischen Vorarlberg und Tirol einen Streifenwagen der österreichischen Polizei überholt – mit 160 Stundenkilometern statt den dort erlaubten 80 km/h, wie die Polizei mitteilt.

Die uniformierten Beamten nahmen die Verfolgung des Autos mit ausländischem Kennzeichen auf. Keine zwei Kilometer weiter, im Bereich von Radin, konnten sie den Wagen einholen.

Auf dem Heimweg nach Südtirol

Der Fahrer des Autos, italienischer Staatsbürger, sagte gegenüber der Polizei, er sei auf dem Heimweg von der Schweiz nach Südtirol gewesen. Er gab zu, leichtsinnig gehandelt zu haben.

Noch vor Ort nahmen ihm die Beamten den Führerschein wegen der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung ab. Der Autofahrer musste außerdem eine Sicherheitsleistung von 595 Euro zahlen.

