Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Brennerbundesstraße

Schönberg im Stubaital

55-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Brennerbundesstraße

Der Mann aus Ungarn war mit seinem Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Andere Verkehrsteilnehmer leisten Erste Hilfe.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Auf der Brennerbundesstraße bei Schönberg ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer tödlich verunglückt.
    Auf der Brennerbundesstraße bei Schönberg ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Foto: David Young, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstagmorgen ist ein 55-jähriger Motorradfahrer auf der Brennerbundesstraße bei Schönberg (Stubaital) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der aus Ungarn stammende Mann gegen 7.55 Uhr mit seinem Motorrad auf der B182 in Richtung Italien unterwegs.

    55-jähriger Ungar stirbt bei Motorradunfall

    Dabei geriet er aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen Leitpflock und ein Schild am Straßenrand. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 55-Jährige in eine angrenzende Wiese. Sein Motorrad blieb auf der Straße liegen.

    Tödlicher Unfall auf der Brennerbundestraße

    Kurz darauf wurde ein deutscher Autofahrer auf den Mann aufmerksam und rief mit weiteren Helfern die Rettungskräfte. Bis zu deren Eintreffen leisteten die Anwesenden Erste Hilfe. Eine Notärztin versuchte noch, den 55-Jährigen wiederzubeleben, welcher mittlerweile das Bewusstsein verloren hatte. Seine Verletzungen waren jedoch zu schwer, sodass er verstarb.

    Während der Unfallaufnahme war die Brennerbundesstraße im Bereich zwischen dem Kreisverkehr Innsbruck Süd und dem Kreuzungsbereich B182/B183 bis 10:30 Uhr gesperrt.

