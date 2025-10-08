Von Käse, Tempolimit bis Handwerk: Das schätzen wir an unseren Nachbarn

Viele Deutsche und Österreicher verbindet eine innige Hassliebe. Man denke nur an die vielen Sport-Duelle von Fußball bis Skirennen. Oder an liebevolle Artikel von österreichischen Autoren à la "Was uns Österreicher an euch Deutschen am meisten nervt" oder "Warum Österreicher Deutsche hassen" . Sei's drum.

Am 26. Oktober ist Nationalfeiertag in Österreich und das nehmen wir zum Anlass, um einmal aufzulisten, was wir an unseren Nachbarn in der Grenzregion schätzen und was uns nicht so gut gefällt.

Die Gastlichkeit : Freundlicher Service in Hotellerie und Gastronomie und ein anspruchsvolles, vielseitiges kulinarisches Angebot mit einem Schwerpunkt auf regional erzeugten Lebensmitteln.

Die Wertschätzung gegenüber dem Handwerk : Aus diesem Grund haben in Vorarlberg so viele handwerkliche Betriebe ein gutes Auskommen und zeichnen sich durch qualitätvolle Arbeit aus. Sich beim Schreiner eine Küche bauen zu lassen, ist dort kein seltener Luxusfall, sondern durchaus verbreitet. (Ingrid Grohe, Redaktion Weiler)

Tempolimit auf Autobahnen: Ein in Deutschland hitzig diskutiertes Thema ist in Österreich schon lange kein Thema mehr. Dort gilt auf Autobahnen ein generelles Tempolimit von 130 km/h. Auf manchen Strecken ist es sogar noch weiter begrenzt. Das macht entspanntes Fahren möglich und garantiert dennoch ein zügiges Vorankommen. Mehr Sicherheit auf den Straßen und eine geringere Umweltbelastung gibt es noch obendrauf. In dem Punkt haben uns die österreichischen Nachbarn kilometerweit abgehängt – auch wenn sie etwas langsamer unterwegs sind.

Ästhetik und Design: Die Vorarlberger haben auf Grundlage einer jahrhundertealten Baukultur neue architektonische Ideen entwickelt. In jedem Dorf finden sich herausragende Beispiele fortschrittlichen Bauens, auch im Gewerbe und in der Landwirtschaft. Dabei wird Altes nicht „plattgemacht“ sondern liebevoll erhalten und/oder mit modernen Mitteln aufgewertet. Architekten und Architektinnen beziehen beim Entwickeln neuer Ideen das Handwerk mit ein. (Ingrid Grohe, Redaktion Weiler)

Kulturszene : Kultur hat in Österreich traditionell einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Das schlägt sich nieder in hochkarätigen Kultureinrichtungen mit teils weltweiter Ausstrahlung und einer lebendigen Szene von Musikern/Musikerinnen und bildenden Künstlern/Künstlerinnen.

Entspannte Haltung: Unsere österreichischen Nachbarn wirklich in vielen Dingen entspannter als wir Deutschen. Im positiven Sinn. Sie gehen mit einem Lächeln und weniger verbissen als wir durch den Alltag und lassen sich weniger stressen (zumindest wirkt es so).

Besseres Bewusstsein für hochwertige regionale Lebensmittel : In Österreich achtet man bei der Bezeichnung von Lebensmitteln nicht so sehr auf Political Correctness. Die schreiben auch gerne mal auf die Milch "Bio ist besser".

Die besten Ermittler: Der wöchentliche Tatort-Sonntagskrimi in der ARD wird vor allem dann spannend, wenn unsere Nachbarn – Moritz Eisner und Bibi Fellner – in Wien ermitteln. Nicht selten tauchen die beiden in dunkle Unterwelten ein und lösen schwierige Fälle. Kracht es mal zwischen den beiden Ermittlern, wird deutlich: Vielleicht sollten auch wir bei Streitereien ins österreichische Deutsch wechseln.