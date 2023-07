Endlich: Heute beginnt New Orleans Festival in Innsbruck

Beim New Orleans Festival in Innsbruck kann man Blues, Soul, Funk und mehr genießen: Alle Informationen zum Programm, Tickets und Acts.

20.07.2023 | Stand: 10:29 Uhr

Nicht unweit der Grenzen des Allgäus beginnt heute das New Orleans Festival in Innsbruck. Zum inzwischen 25. Mal geben sich Tiroler Bands und Acts aus der Partnerstadt New Orleans für drei Tage die Ehre und spielen von Jazz zu Blues zu Gospel so ziemlich alles, was man mit New Orleans verbinden kann. Alles zum Programm und den Hightlights für das dreitägige New Orleans Festival Innsbruck.

Wann findet das New Orleans Festival Innsbruck statt?

Bereits heute geht es los, ab 15 Uhr findet auf dem Landhausplatz in Innsbruck der erste Auftritt statt. Ende ist dann am Sonntag, 23. Juli, nach dem Gopselbrunch, der um 11 Uhr beginnt.

Das Programm mit den Acts aus Tirol und New Orleans

Mit Kevin Gullage kommt ein American Idol-Halbfinalist nach Innsbruck, und mit Gary Brown steht auch der zweite Künstler aus New Orleans fest. Darüber hinaus sind diverse Tiroler Musiker und Bands anwesend.

Donnerstag, 20. Juli, Landhausplatz 15 Uhr - STB DIXIE TRAIN MARCHING BAND (Start bei Annasäule) 17 Uhr - LONESOME JIM & HIS MEAN MACHINE19:00 Uhr - DIXIELANDERS HALL 21 Uhr - MARKUS LINDER BAND (TYROLEAN BLUES NIGHT)

Freitag, 21. Juli, Landhausplatz 15 Uhr - STB DIXIE TRAIN MARCHING BAND (Start bei Annasäule) 17 Uhr - STEVE HÖRTNAGL PROJECT 19 Uhr - ANDREAS WALLNER & THE COOL KINGS 21 Uhr - KEVIN GULLAGE & THE BLUES GROOVERS feat. GARY BROWN

Samstag, 22. Juli, Landhausplatz 15 Uhr - STB DIXIE TRAIN MARCHING BAND (Start bei Annasäule) 17 Uhr - FUNK STATION 19 Uhr - HOT PANTS ROAD CLUB 21 Uhr - KEVIN GULLAGE & THE BLUES GROOVERS feat. GARY BROWN

Sonntag, 23. Juli, Dom zu Sankt Jakob bzw. Landhausplatz 10 Uhr - STB DIXIE TRAIN (Gospelmesse im Dom zu St. Jakob) ab 11 Uhr - KEVIN GULLAGE & THE BLUES GROOVERS feat. GARY BROWN (Gospelbrunch)



Alles zu den Tickets für das New Orleans Festival Innsbruck

Der Eintritt zum Festival ist frei.

25-jähriges Jubiläum - limitierte Vinyl

Zum Jubiläum gibt es eine LP, welche auf 500 Stück limitiert ist und nur vor Ort erhältlich ist beim Musikladen am Sparkassenplatz bzw. bei den Konzerten