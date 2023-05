Polizei findet Toten in Lastwagen auf Autobahnparkplatz in Tirol

Ein toter Mann mit mehreren Stichverletzungen lag in einem Kleinlastwagen. Die Polizei fand die Leiche am Sonntag auf einem Rastplatz der A12 in Tirol.

07.05.2023 | Stand: 14:42 Uhr

Polizisten haben in Tirol die Leiche eines Mannes in einem Lastwagen gefunden. Laut Polizeibericht wurden die Beamten zum Rastplatz der Inntalautobahn in Inzing gerufen, weil Zeugen gesehen hatten, dass die Tür des Lastwagens offen stand und Blut darin und am Boden klebte.

Toter in Lastwagen: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Die Leiche des Mannes hatte mehrere Stichverletzungen am Oberkörper. Die Ermittler gehen deshalb von einem Tötungsdelikt aus. Die Polizisten nahmen noch vor Ort einen 36-Jährigen fest. Der Festgenommene und der Tote waren laut Polizei Fahrer von Kleinlastwagen und hatten sich am Samstagabend auf dem Rastplatz getroffen und dort viel Alkohol konsumiert. Was in Lauf des Abends und der Nacht genau passiert ist, wird derzeit noch ermittelt.

Die Spurensicherung des Landeskriminalamts war vor Ort. Eine Obduktion des Opfers im Auftrag der Staatsanwaltschaft ist geplant.

