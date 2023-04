Raub-Überfall in Mayrhofen - Bewaffnete Täter rauben 24-Jährigem Handy und Geldbeutel

Drei Teenager sind die mutmaßlichen Täter eines Raubes in Mayrhofen. Sie sollen einen Mann mit Waffen bedroht und Handy sowie Geldbeutel gestohlen haben.

03.04.2023 | Stand: 15:42 Uhr

In der Nacht auf Sonntag hat es in Mayrhofen in Tirol einen Raubüberfall gegeben. Laut Polizei hatten die drei bewaffneten Täter einem 24-Jährigen auf dessen Nachhauseweg das Handy und den Geldbeutel geraubt.

Einer der Tatverdächtigen hatte den Mann mit einer Pistole bedroht, ein anderer trug einen Baseballschläger bei sich. Der 24-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. Mehrere Streifen und auch eine Hundestreife fahndeten daraufhin nach den Tätern. Schließlich machten die Ermittler einen 13- und zwei 14-Jährige als Tatverdächtige aus. Die Beamten stellten dabei auch die bei der Tat verwendete Air-Soft-Pistole und den Baseballschläger sicher.

Ebenso das gestohlene Handy und die Geldbörse fanden die Polizisten und übergaben sie an das Opfer.

