Rind büxt vor dem Schlachter aus, doch die Flucht nimmt ein trauriges Ende

Ein entlaufenes Rind hat am vergangenen Freitag im Vorarlberger Hohenems erst für Aufregung und später für einen Einsatz der Spezialeinheit Cobra gesorgt.

Rind entlaufen: Großer Polizeieinsatz in Vorarlberg

Laut Polizei war das Tier heute gegen 7 Uhr morgens einer Metzgerei entwichen, die es zum Schlachter bringen wollte. Beim Ausladen aus einem Transporter rutschte das Tier aus, stürzte auf die Laderampe und zwängte sich durch einen schmalen Durchgang zwischen Transporter und Gebäudewand. Obwohl ein Lehrling noch versuchte, die Lücke mit einem Abfallcontainer abzusichern, stieß das Rind diesen um und entkam. Der Lehrling blieb dabei laut Polizei unverletzt.

Entlaufenes Rind in Hohenems sorgt für Aufregung

Anschließend rannte das Tier der Polizei zufolge über die Kaiser-Franz-Josef-Straße in Richtung Kästle, und floh über mehrere Seitenstraßen und Gärten, bis es schließlich wieder in Richtung Zentrum umkehrte. Dabei sei es immer wieder zu mehreren gefährlichen Situationen für Passanten und Verkehrsteilnehmer gekommen. Verletzt wurde niemand.

Nach rund eineinhalb Stunden Suche fanden Beamte das Tier letztlich auf einer Wiese im Bereich der Klienstraße in Hohenems. Beamte der österreichischen Spezialeinheit EKO Cobra erschossen das Rind auf Anordnung eines Tierarztes, um „weitere Gefährdungen auszuschließen“, wie es im Polizeibericht heißt.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at