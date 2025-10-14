Wandertag mit Folgen: Erdwespen greifen Schulklasse an

Auf einer Wanderung im Gemeindegebiet von Volders, östlich von Innsbruck, wurde eine Schulklasse von einem Schwarm Erdwespen angegriffen. Das teilt die Polizei in Tirol mit. Sie spricht in ihrer Meldung von einer „alpinen Notlage“.

Die Schüler aus Kolsass waren demnach am Montagmorgen gegen 9 Uhr auf einer Wanderung in der Nachbargemeinde, als es zu dem Notfall kam. Mehrere Kinder wurden von den Wespen gestochen.

Wegen Wespenstichen in die Klinik

Die anwesende Lehrkraft verständigte umgehend den Notruf. Nach der Erstversorgung durch die Notärztin wurde ein Kind zur weiteren Versorgung mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck verbracht. Es konnte glücklicherweise mittlerweile wieder entlassen werden.

Die Schulklasse konnte ihre Wanderung fortsetzen. Das Wespennest wurde von Fachleuten in weiterer Folge beseitigt werden, der betroffene Wegteil wurde für die Dauer der Entfernung kurzzeitig gesperrt.