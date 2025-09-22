Schule in Dornbirn evakuiert: Polizei bringt Schüler und Lehrer in Sicherheit

Die Polizei hat am Montag, 22. September 2025, die Mittelschule Baumgarten in Dornbirn, Vorarlberg, evakuiert. Laut Polizei ging es um einen „möglichen sicherheitsrelevanten Vorfall an der Mittelschule“.

Polizei evakuiert Schule in Dornbirn

Kurz vor Mittag räumten deshalb Polizisten das gesamte Schulgebäude. „Aus Vorsichtsgründen wurden Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal umgehend aus dem Schulgebäude geleitet und überprüft“, heißt es von den Beamten.

Entwarnung nach kurzer Zeit

Die Polizei konnte jedoch genauso schnell wieder Entwarnung geben. Weder im Gebäude noch bei den überprüften Personen wurde etwas Bedenkliches festgestellt, so die Polizei.

War ein Kettenbrief schuld?

Was genau zu dem Einsatz und der Evakuierung geführt hat, dazu hat die Polizei sich bisher nicht geäußert. Laut vol.at sei ein moderner Kettenbrief dafür verantwortlich gewesen.

