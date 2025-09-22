Schule in Dornbirn evakuiert: Polizei bringt Schüler und Lehrer in Sicherheit

Icon Menü
Polizei evakuiert Mittelschule Baumgarten in Dornbirn in Vorarlberg

Am Montagmittag wird in Dornbirn, Vorarlberg, die Mittelschule Baumgarten komplett evakuiert. Was ist passiert?
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat die Mittelschule in Dornbirn am Montag, 22.9.25, evakuiert. (Symbolbild)
    Die Polizei hat die Mittelschule in Dornbirn am Montag, 22.9.25, evakuiert. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Bihlmayerfotografie

    Die Polizei hat am Montag, 22. September 2025, die Mittelschule Baumgarten in Dornbirn, Vorarlberg, evakuiert. Laut Polizei ging es um einen „möglichen sicherheitsrelevanten Vorfall an der Mittelschule“.

    Polizei evakuiert Schule in Dornbirn

    Kurz vor Mittag räumten deshalb Polizisten das gesamte Schulgebäude. „Aus Vorsichtsgründen wurden Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal umgehend aus dem Schulgebäude geleitet und überprüft“, heißt es von den Beamten.

    Entwarnung nach kurzer Zeit

    Die Polizei konnte jedoch genauso schnell wieder Entwarnung geben. Weder im Gebäude noch bei den überprüften Personen wurde etwas Bedenkliches festgestellt, so die Polizei.

    War ein Kettenbrief schuld?

    Was genau zu dem Einsatz und der Evakuierung geführt hat, dazu hat die Polizei sich bisher nicht geäußert. Laut vol.at sei ein moderner Kettenbrief dafür verantwortlich gewesen.

    Weitere und immer aktuelle Nachrichten aus Vorarlberg und Österreich lesen Sie hier.

