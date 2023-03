Bei einem schweren Unfall in Nüziders sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte beim Abbiegen offenbar einen anderen Wagen übersehen.

Schwerer Unfall in Nüziders am Mittwochnachmittag: Wie die Polizei berichtet, kam es auf der L 190 zu einem schweren Frontalzusammenstoß. Ein Autofahrer hatte beim Abbiegen offenbar einen anderen Wagen übersehen. Zwei Menschen wurden laut Polizei schwer, und ein Autofahrer "unbestimmten Grades", verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

