Durchnässt und unterkühlt: Bergwacht rettet schlecht ausgerüstete Wanderer bei strömendem Regen

Die Bergrettung Bad Hofgastein hat bei einem herausfordernden Einsatz zwei durchnässte und unterkühlte Wanderer am Erzwiessee geborgen. Wie die Bergwacht berichtet, haben sich die beiden Tschechen in der Nacht bei Regen in der Goldberggruppe verirrt und kamen nicht mehr weiter.

Beim Erzwiessee setzten die 25-Jährigen per Handy einen Notruf ab und übermittelten ihre Standortdaten. Wegen der schlechten Witterungsverhältnisse war eine Bergung per Hubschrauber laut Bergrettung nicht möglich. Der Polizeihubschrauber musste deshalb wieder abdrehen.

Zwölf Bergretter rücken bei Regen und Dunkelheit aus

Also rückten zwölf Bergrettungskräfte aus Bad Hofgastein bei Regen und einsetzender Dunkelheit mit einem Quad und Geländewagen aus und machten sich auf den Weg zur Schattbachalm im Angertal. Von dort gingen sie zu Fuß weiter. Weil es stark regnete, war das Weiterkommen trotz der Stirnlampen nicht einfach. Über einen Jagersteig gelangten sie schließlich zu einer Jagdhütte. Davor warteten die zwei unverletzten Männer auf Hilfe.

„Sie waren durchnässt und unterkühlt, und auch sehr dankbar, dass wir sie gefunden haben“, schildert Einsatzleiter Roman Brandstetter. Wie sich herausstellte, waren die beiden schon den ganzen Tag unterwegs. Sie starteten ihre Tour in Sportgastein, wanderten über die Miesbichlscharte in Richtung Erzwiessee, wo sie in einem Zelt übernachten wollten. Sie orientierten sich anhand einer Sportler-App. Der eingezeichnete Track führte oft über wegloses Gelände.

Schlechte ausgerüstete Wanderer lösen Berwacht-Einsatz aus

Die Wanderer waren laut Bergwacht schlecht ausgerüstet. Schuhwerk, Kleidung, Ausrüstung und auch das Zelt waren für diese hochalpine Tour nicht geeignet. Gemeinsam mit den Bergrettern stiegen die beiden Männer noch in der Nacht zur Schattbachalm ab, von dort wurden sie mit den Fahrzeugen ins Tal gebracht. Die Bergrettung organisierte den beiden noch eine Unterkunft in Bad Hofgastein.

