Deutsche bei Skiunfall in Tirol verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Bei einem Skiunfall im Skigebiet Alpbachtal in Tirol wurde am Freitag eine Skifahrerin aus Deutschland verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall.

21.01.2022 | Stand: 17:52 Uhr

Bei einem Skiunfall im Skigebiet Alpbachtal in Tirol wurde eine Skifahrerin aus Deutschland am Freitag gegen 12.20 Uhr verletzt. Wie die Polizei berichtet, befuhr die 34-Jährige die blaue Piste Nummer 46 am linken Rand. Dabei fuhr ihr plötzlich eine unbekannte Skifahrerin über die Skienden. Dadurch verlor die 34-Jährige das Gleichgewicht und stürzte auf die harte Piste.

Die andere Skifahrerin hielt kurz an, setzte dann jedoch die Fahrt fort, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern. Die 34-Jährige erlitt bei dem Skiunfall Prellungen an den Rippen und eine Gehirnerschütterung. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Skiunfall im Skigebiet Alpbachtal: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nun nach der unfallbeteiligten Frau. Sie wird wie folgt beschrieben:

Ca. 35 bis 40 Jahre alt

Sportliche Statur

Schwarzer Skihelm und pink/schwarze Skijacke

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kufstein.

