Senior kommt von Wanderung zur Haiminger Alm nicht zurück - Suche mit Drohne und Hunden

Ein 75 Jahre alter Österreicher hat sich bei einer Wanderung zur Haiminger Alm verirrt. Wie die Polizei mitteilt, rückten mehrere Bergretter aus, um den Wanderer zu retten.

Bergrettung sucht verirrten Wanderer in Tirol

Der 75-Jährige soll schon am Samstag, 6. September 2025, zu der Wanderung zur Haiminger Alm aufgebrochen sein. Erst am Sonntag, 7. September 2025, wurde der Mann dann als vermisst gemeldet.

Eine größere Suchaktion begann. Daran beteiligt waren die Bergrettung Sautens, die Bergrettung Mieming mit Suchhunden, die Feuerwehr Haiming, die Feuerwehr Landeck mit Drohnen, die Rettung und ein Polizeihubschrauber. Zwischenzeitlich schafften die Rettungskräfte es sogar, per Telefon Kontakt zu dem Wanderer aufzunehmen. Er hatte sich offenbar verirrt.

Vermisster Wanderer bei Haiming erst spät in der Nacht gefunden

Doch erst spät in der Nacht - um 2:20 Uhr am Montag, 8. September 2025 - konnten die Einsatzkräfte den Wanderer finden und bergen. Die Rettung Imst versorgte den Mann noch vor Ort so gut es ging. Dann brachten die Retter den unterkühlten 75-Jährigen ins Krankenhaus Zams. Ob er bei dem Vorfall Verletzungen davontrug, ist unklar.

Die Haiminger Alm liegt nahe der Gemeinde Haiming im Oberinntal in Tirol, Österreich, zwischen Telfs und Imst.