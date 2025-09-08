Mann stirbt nach Unfall in Mellau – deutscher Autofahrer schwer verletzt

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag (7. September 2025) in Mellau in Vorarlberg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Freudenstadt in Baden-Württemberg gegen 14.45 Uhr mit seinem Auto auf der Landesstraße 200 in Richtung Bezau unterwegs.

Auf Höhe der Engelbrücke geriet er aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Autofahrer stirbt nach tödlichem Unfall in Mellau

Der 66-jährige Fahrer aus Deutschland wurde eingeklemmt, die Feuerwehr befreite ihn nach Polizeiangaben mit schwerem Gerät. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit schweren Verletzungen in das Landeskrankenhaus in Bregenz eingeliefert.

Der Fahrer des entgegenkommenden Autos, ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Bregenz, erlag noch an der Unfallsstelle seinen schweren Verletzungen. Seine Beifahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch.

Tödlicher Unfall in Mellau – zwei Schwerverletzte

Die Landesstraße 200 war aufgrund des Unfalls bis etwa 19.15 Uhr vollständig gesperrt. Auch an Fahrbahn und Leitplanke entstanden laut Polizei massive Schäden. Um die Unfallursache zu klären, wurden die beiden demolierten Autos sichergestellt. Ein Sachverständiger soll den Hergang ermitteln.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Mellau, Schnepfau, Au und Egg mit 10 Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften, mehrere Rettungs- und Notarztfahrzeuge, zwei Notarzthubschrauber sowie mehrere Polizeistreifen.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at

Alle Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.