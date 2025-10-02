22-jähriger Autofahrer kommt bei Unfall im Tiroler Telfs ums Leben

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Tirol ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war es am Mittwochabend in Telfs auf der Tiroler Bundesstraße zu dem Unfall gekommen.

Schwerer Verkehrsunfall in Telfs – 22-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Zwei Autos stießen dabei zusammen. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Der 22-jährige Fahrer starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der 24-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in die Klinik nach Innsbruck.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Feuerwehren Telfs und Mieming sowie der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber und die Polizei waren im Einsatz.

Weitere Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at