Jugendlicher Radfahrer stürzt auf Gornerwald-Trail in Tirol schwer

Bei einem Unfall in Kals am Großglockner in Tirol hat sich am Sonntag gegen 16.25 Uhr ein Jugendlicher verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der 15-Jährige mit seinem Downhill-Bike auf dem Gornerwald-Trail von der Bergstation Adlerlounge ins Tal.

Auf einer Höhe von rund 1890 Metern verlor er bei einem Sprungabsatz die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.

Radunfall auf Gornerwald-Trail: So geht es dem Jugendlichen

Sein Bruder rief den Notruf. Die Einsatzkräfte bargen den Verletzten mit dem Hubschrauber mittels Tau und flogen ihn ins Krankenhaus. Die Ärzte diagnostizierten eine Armfraktur und eine Gehirnerschütterung.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at