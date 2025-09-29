Auto erfasst Mädchen in Tirol und schleift sie einige Meter mit

Bei einem Unfall auf der B171 in Landeck in Tirol ist ein siebenjähriges Mädchen verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr das Kind mit seinem Fahrrad im Ortsteil Bruggen auf dem Gehsteig. Als sie einen Schutzweg überqueren wollte erfasste ein 93-Jähriger sie mit ihrem Auto.

B171 nach schwerem Unfall eine halbe Stunde lang gesperrt

Das Mädchen wurde zusammen mit seinem Fahrrad eingeklemmt und einige Meter bis zum Stillstand von dem Auto mitgeschliffen. Ersthelfer befreiten das Mädchen. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst das verletzte Kind ins Krankenhaus. Die B171 war etwa eine halbe Stunde lang für den kompletten Verkehr gesperrt.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at