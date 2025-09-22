Mutiger Helfer rettet eingeklemmten Fahrer aus brennendem Auto

In Fiss in Tirol hat in der Nacht auf Montag (22.9.2025) ein Auto nach einem Unfall Feuer gefangen. Laut Polizei rettete ein 31-jähriger Österreicher den eingeklemmten Fahrer des brennenden Autos.

Unfall bei Fiss in Tirol: Auto fängt Feuer

Es war gegen 4.20 Uhr am frühen Montagmorgen, als ein 20-jähriger Deutscher mit seinem Auto auf der Serfauser Straße (L19) talwärts fuhr. Der Autofahrer kam bei seiner Fahrt jedoch von der Straße ab. Der Grund dafür ist der Polizei zufolge noch unbekannt. Auf jeden Fall streifte der Wagen eine Betonmauer und kam daraufhin erst kurz vor einem Abhang zum Stillstand.

Bei dem Unfall fing das Auto des 20-Jährigen Feuer. Der Deutsche selbst wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Er konnte sich selbständig nicht mehr befreien, während die Flammen immer höher züngelten. Andere Autofahrer hatten den Unfall jedoch mitbekommen. Eine 56-jährige Österreicherin rief die Polizei und die Rettung.

Ersthelfer rettet Mann aus brennendem Auto

Währenddessen riskierte ein 31-jähriger Österreicher seine eigene Gesundheit, um dem Mann in dem brennenden Auto zu helfen. Trotz der Flammen und der Hitze zog der 31-Jährige den eingeklemmten 20-Jährigen aus dem brennenden Wagen.

Zwei Verletzte und massenhaft Feuerwehrkräfte bei Brand in Fiss

Als die Rettungskräfte eintrafen, war der deutsche Autofahrer bereits in Sicherheit. Sowohl der 20-Jährige, als auch der 31-Jährige erlitten bei dem Brand Verletzungen. Die Retter brachten beide Männer mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Zams.

45 Feuerwehrleute der Feuerwehr Fiss und 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Prutz löschten währenddessen den Brand. Das Auto war jedoch bereits vollständig ausgebrannt. Auch zwei Polizeistreifen, die Straßenmeisterei und ein Abschleppunternehmen waren im Einsatz. Die Serfauser Straße (L19) war für die Dauer der Bergungsarbeiten bis kurz nach 6 Uhr gesperrt.

Weitere und immer aktuelle Nachrichten aus Tirol und Österreich gibt es hier.