Drei Autos kollidieren im Pfändertunnel – mehrere Verletzte

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und mehreren Verletzten ist es am Freitagvormittag (17. Oktober) im Pfändertunnel gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Kollision gegen 13 Uhr in Fahrtrichtung Deutschland.

Mehrere Verletzte nach Unfall im Pfändertunnel

Ein 76-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Überholspur, als er verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Die hinter ihm fahrende 25-Jährige bemerkte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die beiden Fahrzeuge prallten aneinander.

Danach kollidierte laut Polizeibericht ein weiteres nachfolgendes Auto mit vier Insassen mit den beiden Unfallautos. Alle drei Wagen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

Pfändertunnel nach Unfall in beide Richtungen gesperrt

Die 25-Jährige, ihre 27-jährige Beifahrerin sowie ein Passagier des dritten Autos erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, heißt es im Polizeibericht.

Bis etwa 14.15 Uhr blieb der Pfändertunnel in beide Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bregenz-Rieden und Lochau, die Rettung und die Autobahnmeisterei.

