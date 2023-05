Auto prallt in Vorarlberg gegen Baum - zwei Verletzte

Nahe Höchst in Vorarlberg prallt ein Auto gegen einen Baum. Bei dem Unfall werden zwei Menschen verletzt.

10.05.2023 | Stand: 13:40 Uhr

Bei einem Unfall in Höchst im Bezirk Bregenz ( Vorarlberg) wurden am Dienstagabend zwei Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 62-jähriger Autofahrer gegen 18.10 Uhr auf der Höchster Landstraße in Richtung Gaißau nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß frontal mit einem Baum zusammen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer verletzt. Die Beifahrerin, seine 62-jährige Ehefrau, wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden.

Warum der 62-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist noch nicht bekannt. Die Straße war etwa 45 Minuten für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten komplett gesperrt. Dier Verkehr wurde umgeleitet.

