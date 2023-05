Auto mit totem Fahrer in Tirol aus dem Inn geborgen

Anwohner melden der Polizei, dass nahe Kirchbichl ein Auto im Inn treibt. Darin sitzt ein toter Mann.

Am frühen Dienstagabend haben Zeugen der Polizei Tirol ein Auto gemeldet, das bei Kirchbichl im Inn trieb. Wie die Polizei berichtet, entdeckten die Einsatzkräfte vor Ort jedoch kein Auto in dem Fluss. Auch als zwei Hubschrauber der Notärzte und Polizei über dem Inn kreisten, fand die Polizei nichts. Anwohner halfen den Beamtinnen und Beamten schließlich: Sie machten auf eine "auffällige" Welle im Inn aufmerksam.

Bewohner aus Kirchbichl wussten, wo das Auto im Inn gesunken war

An der Stelle hatten sie das Auto zuletzt gesehen. Nach kurzer Zeit fanden die Einsatzkräfte das Auto. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Bergung rasch zu bewältigen. Weil der Wasserstand sehr hoch und die Strömung stark waren, zogen die Einsatzkräfte das Auto erst im Verlauf des Abends aus der Inn.

Im Auto saß ein toter Mann, dessen Identität die Polizei noch nicht geklärt hat. Neben drei Polizeistreifen und den Besatzungen der beiden Hubschrauber waren waren fünf Freiwillige Feuerwehren sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck vor Ort. (Lesen Sie auch: Auto steht in Flammen - Straße in Kirchdorf in Tirol gesperrt)

