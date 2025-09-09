Deutscher Radfahrer stürzt in Tirol und verletzt sich schwer

Ein Radfahrer aus Deutschland hat sich am Dienstag (9. September 2025) bei einem Unfall bei Ginzling in Tirol schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 63-Jährige gegen 14 Uhr mit seinem E-Bike von der Mautstelle Breitlahner talwärts in Richtung Ginzling unterwegs.

Dort überholte ein 56-jähriger Autofahrer den Radler. Obwohl es – laut den ersten polizeilichen Erkenntnissen – zu keinerlei Kontakt zwischen den Fahrzeugen kam, stürzte der Radfahrer beim Abbiegen auf einen Parkplatz.

Deutscher Radfahrer stürzt in Tirol – schwere Kopfverletzungen

Er überschlug sich mehrmals und blieb schwer verletzt liegen. Der 56-Jährige, der keinen Helm trug, erlitt unter anderem schwere Kopfverletzungen.

Nach der Erstversorgung durch einen Freund und einen weiteren Verkehrsteilnehmer wurde er per Hubschrauber in eine Klinik nach Innsbruck geflogen.

