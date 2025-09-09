Icon Menü
Unfall in Tirol: Deutscher E-Biker stürzt bei Ginzling und erleidet schwere Kopfverletzungen

Unfall in Tirol

Deutscher Radfahrer stürzt in Tirol und verletzt sich schwer

Bei Ginzling in Tirol kommt ein E-Biker nach dem Überholmanöver eines Autos zu Fall und überschlägt sich mehrmals. Ersthelfer versorgen den Mann, der keinen Helm trug.
    Bei einem Sturz bei Ginzling in Tirol hat sich ein Radfahrer aus Deutschland schwer verletzt.
    Bei einem Sturz bei Ginzling in Tirol hat sich ein Radfahrer aus Deutschland schwer verletzt. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Ein Radfahrer aus Deutschland hat sich am Dienstag (9. September 2025) bei einem Unfall bei Ginzling in Tirol schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 63-Jährige gegen 14 Uhr mit seinem E-Bike von der Mautstelle Breitlahner talwärts in Richtung Ginzling unterwegs.

    Dort überholte ein 56-jähriger Autofahrer den Radler. Obwohl es – laut den ersten polizeilichen Erkenntnissen – zu keinerlei Kontakt zwischen den Fahrzeugen kam, stürzte der Radfahrer beim Abbiegen auf einen Parkplatz.

    Deutscher Radfahrer stürzt in Tirol – schwere Kopfverletzungen

    Er überschlug sich mehrmals und blieb schwer verletzt liegen. Der 56-Jährige, der keinen Helm trug, erlitt unter anderem schwere Kopfverletzungen.

    Nach der Erstversorgung durch einen Freund und einen weiteren Verkehrsteilnehmer wurde er per Hubschrauber in eine Klinik nach Innsbruck geflogen.

