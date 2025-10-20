Icon Menü
Unfall in Tirol: Junger Arbeiter stürzt mit Bagger 100 Meter ab - Gefährt überschlagt sich mehrfach

Unfall in Tirol

Forstweg bricht ab: Junger Arbeiter stürzt mit Bagger 100 Meter in die Tiefe

Schwerer Unfall in Defereggen (Tirol) am Montagvormittag: Ein 22-Jähriger ist mit seinem Bagger über 100 Meter in steilem Gelände abgestürzt.
Von Stephan Michalik
    • |
    • |
    • |
    Unfall Tirol Bagger
    Unfall Tirol Bagger Foto: Polizei

    Bei einem schweren Unfall im Gemeindegebiet von Hopfgarten in Defereggen (Tirol) ist am Montag ein 22 Jahre alter Mann verletzt worden. Laut Polizei war der Arbeiter bei Aufräumarbeiten von Schadholz mit seinem Bagger auf einem Forstweg unterwegs, als der Weg seitlich abbrach.

    Schwerer Unfall in Tirol - Bagger kracht 100 Meter in die Tiefe

    Der Bagger überschlug sich mehrfach in steilem Gelände und kam erst nach etwa 100 Metern zum Stehen. Der Fahrer befand sich während des Absturzes in der Kabine und konnte das stark beschädigte Fahrzeug nach dem Stillstand eigenständig verlassen, so die Polizei.

    Weil der junge Mann keinen Empfang hatte, musste er erst seine Kollegen kontaktieren, die schließlich die Rettungskette in Gang setzten. Der Verletzte wurde per Hubschrauber geborgen und ins Krankenhaus nach Lienz geflogen.

