Gurgl: Motorradfahrer bei Unfall am Timmelsjoch in Tirol schwer verletzt

Hubschrauber-Einsatz

Motorradfahrer bei Unfall am Timmelsjoch schwer verletzt

Ein 34-jähriger Motorradfahrer stürzte am Timmelsjoch in einen Graben und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.
Von Daniel Halder
    Per Hubschrauber wurde ein schwer verletzter Motorradfahrer nach einem Unfall am Timmelsjoch in Tirol ins Krankenhaus geflogen.
    Per Hubschrauber wurde ein schwer verletzter Motorradfahrer nach einem Unfall am Timmelsjoch in Tirol ins Krankenhaus geflogen. Foto: Giovanni Auletta, AP, dpa (Symbolbild)

    Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Dienstagabend auf der Timmelsjochstraße bei Gurgl in Tirol ereignet. Ein 34-jähriger Österreicher fuhr gegen 17.20 Uhr talwärts, als er laut Tiroler Landespolizei an einer Kehre die Kontrolle verlor und über den rechten Fahrbahnrand hinausgeriet.

    Das Motorrad stürzte in einen Böschungsgraben, der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen.

    Unfall am Timmelsjoch: Hubschrauber fliegt schwer verletzter Biker aus

    Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in das Krankenhaus Zams. Am Motorrad entstand erheblicher Schaden.

    Die Polizei Sölden untersucht nun die genaue Unfallursache.

    Die Timmelsjochstraße gehört zu den hochalpinen Passstraßen Tirols. Ihre engen Kehren und wechselnden Wetterbedingungen gelten als besondere Herausforderung für Motorradfahrer. Laut Polizei zählen Fahrfehler und überhöhte Geschwindigkeit zu den häufigsten Ursachen schwerer Unfälle in diesem Bereich.

    Das ist Tirol:

    • Fläche: ca. 12.640 Quadratkilometer
    • Einwohnerzahl: rund 776.000 (Stand 2025)
    • Landeshauptstadt: Innsbruck
    • Amtierender Landeshauptmann: Anton Mattle (ÖVP)
    • Größte Städte: Innsbruck, Kufstein, Telfs, Hall in Tirol, Lienz (Osttirol)
    • Topografie: stark alpin geprägt – über 3.400 km² liegen über 2.000 m Seehöhe
