Frau gießt Desinfektionsmittel über Kerzen und löst Brand in Kirche aus

Im Vorarlberger Ort Vandans ist am Mittwoch in einer Kirche ein Feuer ausgebrochen. Eine Frau hatte für eine Stichflamme gesorgt, die den Altarraum beschädigte. Glücklicherweise war der Bürgermeister zur Stelle.

Frau löst Feuer in Kirche aus – Bürgermeister schreitet ein

Laut Angaben der Polizei Vorarlberg ereignete sich der Brand am Mittwochabend in der „alten Kirche“ Vandans. Eine 37-jährige Frau hatte mehrere Kerzen entzündet und Desinfektionsmittel darüber gegossen. Dabei entstand eine Stichflamme im Altarraum. Glücklicherweise war der Bürgermeister zufällig im Nebenraum und konnte mit einem Feuerlöscher noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr die Flammen löschen.

Polizei ermittelt nach Feuer in Vandans

Im Altarraum wurden durch das Feuer ein Beistelltisch sowie eine Wand beschädigt. Wie hoch der Schaden war, steht der Polizei zufolge noch nicht fest. Die Frau erlitt leichte Verbrennungen an den Fingern und wurde vor Ort versorgt. Anschließend wurde sie zur weiteren Betreuung in das Landeskrankenhaus Rankweil gebracht. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen und dem möglichen Motiv ihrer Tat.

