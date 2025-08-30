Vermummte Räuber überfallen Hotelier - Polizei spricht von „massiver Gewalt“

Wie die Polizei mitteilt, geschah der Überfall am Freitagabend gegen 22.15 Uhr in einem Hotel in Wattens. Zwei bis jetzt unbekannte und mit Kapuzenpullover vermummte Täter drangen in die Privaträume eines 79-jährigen Hotelbesitzers ein und überwältigten ihr Opfer. Dabei wendeten sie laut den Beamten „massive Gewalt“ an und verletzten den Hotelier schwer.

Überfall in Wattens: Räuber verletzen Hotelier, fordern Bargeld

Die Täter forderten vom Hotelier Bargeld. Nachdem dieser den Räubern Geld übergeben hatte, ergriff das Duo mit ihrer Beute die Flucht in unbekannte Richtung und ließ den schwer verletzten Mann zurück.

„Die Täter traten und schlugen auf den Mann ein“, schilderte Ermittlerin Larissa Gossner vom Landeskriminalamt Tirol gegenüber der Tiroler Tageszeitung den Überfall. Zudem sei das Opfer gefesselt worden. Wie viel Geld die Räuber erbeuten konnten, ist noch unklar. Der 79-jährige Hotelbesitzer wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bisher erfolglos. Näheres ist derzeit nicht bekannt, die Beamten ermitteln in dem Fall mit Hochdruck.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der österreichischen Telefonnummer 059133-703333 zu melden. Die Täter beschreiben die Beamten so:

Überfall auf Hotelier in Wattens: So beschriebt die Polizei die Räuber

Täter 1 : Männlich, Alter unbekannt, rund 1,80 Meter groß. Der Mann hat eine auffällige Narbe im Mundwinkel links. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, hat eine feste, aber nicht dicke Statur und hatte bei dem Überfall helle Handschuhe an.

Täter 2: Ebenfalls männlich, Alter und Größe unbekannt. Er trug einen Kapuzenpullover und eine dunkle Jogginghose.

Wattens ist eine Marktgemeinde im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land. Die Gemeinde liegt im Tiroler Unterinntal, etwa 13 Kilometer östlich von Innsbruck.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal. Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Lesen Sie auch: Am Straßenrand in Virgen finden Passanten einen verletzten Motorradfahrer. In einem nahen Tunnel stehen zwei Bikes – doch von einem zweiten Fahrer keine Spur.