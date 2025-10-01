Junger Motorradfahrer liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein junger Motorradfahrer hat die Polizei in Vomp (Tirol) am Dienstagabend auf Trab gehalten. Wie die Beamten berichten, kam ihnen der 17-Jährige auf einem nicht zugelassenen Motorrad entgegen.

Die Beamten wendeten, schalteten Blaulicht ein – woraufhin der Fahrer mit riskanter Fahrweise davon raste. Dabei gefährdete er andere Verkehrsteilnehmer laut Polizei erheblich.

Polizei verfolgt jungen Motorradfahrer durch Vomp in Tirol

Eine weitere Polizeistreife sperrte eine Straße, um den Motorradfahrer anzuhalten. Der Flüchtige ließ sich dadurch jedoch nicht aufhalten: Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf das Fahrzeug zu und umfuhr im letzten Moment knapp die Sperre.

Letztendlich wurde der 17-Jährige durch einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer gestoppt. Beim Ausweichversuch stürzte der Motorradfahrer. Als er sich wieder aufrappelte und die Flucht fortsetzen wollte, rutschte die anfahrende Polizeistreife gegen das Motorrad.

Der Jugendliche versuchte seine Flucht nun zu Fuß fortzuführen, wurde aber schließlich – trotz massiver Gegenwehr – von den Polizisten festgenommen. Der amtsärztliche Dienst stelle an dem 17-Jährigen eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Die Polizei nahm ihm seinen Führerschein ab.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche: 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz ) und Ostallgäu ( A7 / B179 - Füssen / Reutte ).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal . Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at