Wanderer stirbt am Gerlosstein bei Hainzberg in Tirol - sein Bergpartner leistete noch Erste Hilfe

Wanderer stirbt am Gerlosstein - sein Bergpartner leistete noch Erste Hilfe

Ein Wanderer fühlt sich unwohl – kurz darauf bricht er zusammen. Obwohl sein Begleiter schnell reagiert, endet die Bergtour tragisch.
Von Allgäuer Zeitung
    Ein Wanderer ist am Montag nahe der Gerlossteinbahn ums Leben gekommen.
    Ein Wanderer ist am Montag nahe der Gerlossteinbahn ums Leben gekommen. Foto: Benedikt Siegert (Symbolbild)

    Ein 73-jähriger Wanderer ist am Montag bei einer Bergtour am Gerlosstein ums Leben gekommen. Wie die Tiroler Polizei mitteilt, war er mit seinem 61-jährigen Begleiter von der Bergstation der Gerlossteinbahn in südöstlicher Richtung unterwegs, als er sich unwohl fühlte.

    Tragisches Bergunglück am Gerlosstein

    Er setzte sich, brach aber gleich darauf zusammen. Sein Begleiter leistete Erste Hilfe, ein weiterer Wanderer setzte den Notruf ab und unterstützte bei der Reanimation. Doch auch der Notarzt der österreichischen Flugrettung konnte nichts mehr für den 73-Jährigen tun, so die Polizei. Der Verstorbene wurde mit der Bergrettung ins Tal gebracht.

