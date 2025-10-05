Schlecht ausgerüstete Wanderer kommen vom Weg ab: Bergrettung bringt Deutsche ins Tal

Einsatz für die Bergrettung Wörgl-Niederau am späten Samstagnachmittag: Zwei Wanderer - eine 25-jährige Frau und ein 25 Jahre alter Mann - waren gegen 16.30 Uhr von der Talstation der Markbachjochbahn in Niederau in Richtung Markbachjoch aufgebrochen. Und das schlecht ausgerüstet, wie es von der Polizei heißt.

Bergrettung in Tirol gefordert: Wanderer kommen vom Weg ab

Nachdem die beiden Deutschen zunächst dem markierten Wanderweg gefolgt waren, kamen sie aus noch unbekannter Ursache vom Weg ab, teilt die Tiroler Polizei mit. Dabei gerieten sie in einen unwegsamen, steilen Graben, dem sie entlang eines Baches talwärts folgten.

Als die beiden Wanderer schließlich nicht mehr weiterkamen, setzten sie einen Notruf ab. Einsatzkräfte der Bergrettung Wörgl-Niederau stiegen zum vermuteten Standort der beiden Personen auf und konnten sie schließlich gegen 18.30 Uhr unverletzt antreffen, so die Polizei.

Wanderer kommen in steiles Gelände: Bergretter müssen per Seil sichern

Die Retter begleiteten die Wanderer - teilweise sogar unter notwendiger Seilsicherung - zu Fuß ins Tal. Im Einsatz waren 13 Mitglieder der Bergrettung Wörgl-Niederau, ein Suchhund sowie eine Streife der Polizei in Wörgl.

