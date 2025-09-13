Am Wochenende für fünf Euro ins Kino

Filme schauen für fünf Euro: Das bieten jetzt am Wochenende Hunderte Kinos in Deutschland an. Hintergrund ist das sogenannte Kinofest. Das Aktionswochenende an diesem Samstag und Sonntag geht dieses Jahr in seine vierte Runde.

Unter den vergünstigten Filmvorstellungen sind aktuelle Kinofilme, Klassiker und einige Previews - also Filme, die noch vor dem eigentlichen Start auf der Leinwand laufen. Dazu gehört etwa die Komödie «Ganzer halber Bruder» mit Christoph Maria Herbst, die am 18. September anläuft. Viele Kinos planen auch ein buntes Nebenprogramm.

Mehr als 1,2 Millionen Besucher beim «Kinofest» 2024

Laut Angaben der Veranstalter beteiligen sich mehr als 700 Häuser an dem Aktionswochenende. 2024 wurden demnach mehr als 1,2 Millionen Besucher beim Kinofest gezählt. Organisiert wird es von den Branchenverbänden HDF Kino und AllScreens in Zusammenarbeit mit weiteren Verbänden.

Die Menschen sind bis Mitte des Jahres erneut seltener ins Kino gegangen. Im ersten Halbjahr 2025 waren es etwa 40,6 Millionen verkaufte Kinokarten - rund 1,3 Millionen weniger als im Vorjahreszeitraum, wie die Filmförderungsanstalt (FFA) in Berlin kürzlich mitgeteilt hatte. Das entspricht einem Minus von drei Prozent.