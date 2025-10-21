Entwarnung nach OP bei Frontmann der Kastelruther Spatzen

Die Sorge unter Fans der Kastelruther Spatzen war groß: Frontmann Norbert Rier musste sich erneut einer Herzoperation unterziehen. Die berühmten Volksmusiker aus Südtirol geben nun aber Entwarnung. Der 65-Jährige habe den Eingriff «sehr gut überstanden» und sei nun auf dem Weg der Genesung, schrieb die Musikgruppe in den sozialen Medien. Das Management bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Echtheit des Posts.

Bereits vor acht Jahren musste Rier am Herzen operiert werden. Damals erhielt er eine neue Herzklappe, wie die Kastelruther Spatzen mitteilten. Wegen des neuerlichen Eingriffs mussten die Musiker sogar ihre Herbsttournee verschieben. Einige Konzerte entfielen ersatzlos, ein anderer Teil wurde auf nächstes Jahr verlegt. Riers Sohn Alexander springt vorerst für seinen Vater ein.

Gute Wünsche für Rier

Bisher ist noch nicht abzusehen, wie lange Rier noch im Krankenhaus bleiben muss. Der gebürtige Kastelruther zeige aber «deutlich, wie stark er ist», hieß es in dem Social-Media-Post weiter. «In dieser Zeit schenken wir ihm viel Ruhe, Kraft und positive Gedanken, damit er Schritt für Schritt wieder zu alter Kraft findet.» Die Volksmusiker bedankten sich bei ihren Fans für die Unterstützung ihres Frontmanns: «Danke an alle, die ihn unterstützen und ihm Mut machen.»

Die Gruppe aus dem Ort Kastelruth in der Nähe von Bozen in Südtirol gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten Größen im Volksmusik-Geschäft. Die Musiker brachten es auf 13 Echos und mehrere Gold- und Platinschallplatten. Vor gut einer Woche veröffentlichten sie ihr neues Album «Dolomiten Schatz».