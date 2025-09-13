Konzert-Tickets für Blut - Spendenaktion von Metal-Fans

Heavy Metal bringt nicht nur das Blut der Fans in Wallung, die Musik sorgt indirekt auch für zusätzliche Blutspenden. Zum Auftakt der Aktion «Pay with your blood», zu der das Wacken Open Air und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) aufgerufen hatten, spendeten in Hamburg zahlreiche Hard-Rock-Fans Blut und unterstützen damit das Krankenhaus beim Auffüllen der Blut-Depots. Insbesondere in den Ferienmonaten gehen die Spenden zurück und die Vorräte verringern sich.

An der Blutspendeaktion, der bundesweit weitere folgen sollen, beteiligten sich auch drei Mitglieder der Metal-Band Lord of the Lost. Bevor sie selbst zur Ader gelassen wurden, hatten sie in der Klinik Fans mit einem kurzen Musikauftritt zusätzlich motiviert, ebenfalls Blut zu spenden.

T-Shirt und freier Eintritt zu Konzert für Blutspende

Wer sein Festivalbändchen vom Wacken Open Air 2025 vorzeigen konnte und Blut spendete, erhielt eines der limitierten «Pay with your Blood»-T-Shirts, die exklusiv im UKE und an der Berliner Charité ausgegeben werden, wie es hieß. Zudem würden Teilnehmer der Blutspendenaktin mit Freikarten für eines der Konzerte der Band Heaven Shall Burn im kommenden Frühjahr belohnt. Blut gegen Ticket laute das Motto.

Die Initiative verfolgt nach Angaben der Organisatoren das Ziel, die Blutspendebereitschaft in Deutschland nachhaltig zu erhöhen, um so die Versorgung der Blutbanken sicherzustellen.