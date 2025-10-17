Icon Menü
Buchmesse: Hessische Illustratorin erhält Jugendliteraturpreis

Buchmesse

Hessische Illustratorin erhält Jugendliteraturpreis

Antje Damm hat mehr als 35 Kinderbücher illustriert. Nun wird sie für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Jury findet: Sie traut Kindern etwas zu.
Von dpa
    Der Preis wird traditionell auf der Buchmesse vergeben.
    Der Preis wird traditionell auf der Buchmesse vergeben. Foto: Arne Dedert/dpa

    Die hessische Illustratorin Antje Damm ist auf der Frankfurter Buchmesse für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Sie erhielt im Rahmen des Deutschen Jugendliteraturpreises den mit 12.000 Euro dotierten Sonderpreis Gesamtwerk. Damm wurde laut Arbeitskreis für Jugendliteratur 1965 in Wiesbaden geboren und lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Gießen.

    «Egal, ob in ihren innovativen Fragebüchern, in den frechen Pappbilderbüchern für die Kleinen oder in den Bilderbüchern aus gebauten Welten – Antje Damm beherrscht die Kunst, die großen Themen unserer Existenz herunterzubrechen und Kindern etwas zuzutrauen», erklärt die Sonderpreisjury. «Immer auf Augenhöhe der Kinder öffnet sie philosophische Räume und fordert auf, neugierig zu sein und eigene Antworten zu finden.»

    Der vom Bundesfamilienministerium gestiftete Deutsche Jugendliteraturpreis ist mit insgesamt 72.000 Euro dotiert. Sieger gab es auch in sechs weiteren Kategorien:

