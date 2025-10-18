Icon Menü
Buchmesse: Tiktok-Awards: Junge Fans küren ihre Buch-Stars

Buchmesse

Tiktok-Awards: Junge Fans küren ihre Buch-Stars

Unter dem Hashtag #BookTok sprechen junge Menschen auf Social Media über ihre Lieblingsbücher. Auf der Buchmesse wird diese Liebe real - in Form von Auszeichnungen und Preisgeld.
Von dpa
    Die Tiktok Book Awards wurden vergeben.
    Die Tiktok Book Awards wurden vergeben. Foto: Hannes P. Albert/dpa

    Die Bücherfans auf Tiktok haben ihre Lieblinge gekürt: Auf der Frankfurter Buchmesse wurden zum dritten Mal die Tiktok Book Awards vergeben. Alle Gewinner erhalten ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro. Neu dazugekommen ist ein Preis für die beste Verfilmung.

    Unter dem Hashtag #BookTok finden sich auf Tiktok nach Angaben der Digital-Plattform fast 67 Millionen Beiträge weltweit. Die Community habe sich «als treibende Kraft in der Buchbranche etabliert und führt dazu, dass immer mehr junge Menschen zurück zum Buch finden».

    Das Verfahren ist an den Deutschen Buchpreis angelehnt. Im September veröffentlichte Tiktok eine Longlist der Nominierten. Eine Jury wählte daraus je vier Nominierte pro Kategorie. Zwischen dem 1. und 8. Oktober konnte die Community direkt über die App abstimmen.

    Unter dem Hashtag #BookTok finden sich auf Tiktok nach Angaben der Digital-Plattform fast 67 Millionen Beiträge weltweit.
    Unter dem Hashtag #BookTok finden sich auf Tiktok nach Angaben der Digital-Plattform fast 67 Millionen Beiträge weltweit. Foto: Monika Skolimowska/dpa
    Autorin Mercedes Ron (rechts) ist die «Bestseller-Autorin des Jahres».
    Autorin Mercedes Ron (rechts) ist die «Bestseller-Autorin des Jahres». Foto: Hannes P. Albert/dpa
    Jana Brammer ist Gewinnerin der Kategorie «Indie Buchhandlung & Bibliothek des Jahres».
    Jana Brammer ist Gewinnerin der Kategorie «Indie Buchhandlung & Bibliothek des Jahres». Foto: Hannes P. Albert/dpa
    Autorin Lilly Lucas (rechts) ist «Autor*in des Jahres».
    Autorin Lilly Lucas (rechts) ist «Autor*in des Jahres». Foto: Hannes P. Albert/dpa
