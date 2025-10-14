„Die Rosenheim-Cops“: Sendetermine von Staffel 25

Mit „Die Rosenheim-Cops“ setzt das ZDF auf Krimispannung vor malerischer Alpenkulisse. Die Serie läuft im Vorabendprogramm und spielt in Rosenheim und dem umliegenden Chiemgau in Oberbayern. In jeder Folge geht es um einen neuen Mordfall, den ein Ermittlerduo gemeinsam aufklären muss. Das Besondere: Die Kommissare könnten oft unterschiedlicher nicht sein. Zum Beispiel trifft ein bodenständiger Ermittler vom Land auf einen Kollegen, der frisch aus der Großstadt versetzt wurde. Diese Gegensätze sorgen nicht nur für Spannung, sondern auch für so manchen humorvollen Moment.

Seit Staffel 12 wechseln die Ermittler häufiger durch, doch eine Konstante bleibt: Polizeihauptmeister Michael Mohr. Die Figur, gespielt vom österreichischen Schauspieler Max Müller, unterstützt das Team mit viel Engagement und einem feinen Gespür für die Menschen in der Region.

Seit Oktober 2025 läuft bereits 25. Staffel der „Die Rosenheim-Cops“. Wie steht es um die Sendetermine? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos für Sie zusammengetragen.

Staffel 25 von „Die Rosenheim-Cops“ 2025: Sendetermine der neuen Folgen

Staffel 25 von „Die Rosenheim-Cops“ besteht insgesamt aus 25 Folgen, die jeweils einen neuen Kriminalfall behandeln. Im Mittelpunkt stehen auch dieses Mal die Ermittler Anton Stadler (Dieter Fischer), Sven Hansen (Igor Jeftić), Kilian Kaya (Baran Hêvî) und Julia Beck (Michaela Weingartner), die gemeinsam an der Aufklärung von Kriminalfällen arbeiten.

Um die Übertragung von „Die Rosenheim-Cops“ kümmert sich erneut das ZDF. Das sind die Sendetermine der 25. Staffel:

Folge 1 „Eine echte Überraschung“: 7. Oktober 2025, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 2 „Ein Schwarm für Hansen“: 14. Oktober 2025, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 3 „Was nicht passt, wird passend gemacht“: 21. Oktober 2025, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 4 „Spuk in Rosenheim“: 4. November 2025, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 5 „Ein Diener zweier Herren“: 11. November 2025, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 6 „Am seidenen Faden“: 18. November 2025, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 7 „Der Steg ist weg“: 25. November 2025, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 8 „Das verflixte Paket“: 9. Dezember 2025, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 9 „Verliebt in Rosenheim“: 16. Dezember 2025, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 10 „Original oder Fälschung“: 23. Dezember 2025, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 11 „Ein klarer Fall“: 30. Dezember 2025, 19.25 Uhr, ZDF

Folge 12 „Die Phantomzeichnung“: Sendetermin noch nicht bekannt

Folge 13: Titel und Sendetermin noch nicht bekannt

Folge 14: Titel und Sendetermin noch nicht bekannt

Folge 15: Titel und Sendetermin noch nicht bekannt

Folge 16: Titel und Sendetermin noch nicht bekannt

Folge 17: Titel und Sendetermin noch nicht bekannt

Folge 18: Titel und Sendetermin noch nicht bekannt

Folge 19: Titel und Sendetermin noch nicht bekannt

Folge 20: Titel und Sendetermin noch nicht bekannt

Folge 21: Titel und Sendetermin noch nicht bekannt

Folge 22: Titel und Sendetermin noch nicht bekannt

Folge 23: Titel und Sendetermin noch nicht bekannt

Folge 24: Titel und Sendetermin noch nicht bekannt

Folge 25: Titel und Sendetermin noch nicht bekannt

Sobald die Titel und die Sendetermine der restlichen Folgen bekannt sind, werden wir diese natürlich an dieser Stelle ergänzen. In der ZDF-Mediathek können alle Folgen der 25. Staffel von „Die Rosenheim-Cops“ übrigens immer eine Woche vor der offiziellen TV-Ausstrahlung kostenfrei abgerufen werden.

Staffel 25 von „Die Rosenheim-Cops“: Darum geht es in den neuen Folgen

In Rosenheim stehen die Ermittler der „Rosenheim-Cops“ erneut vor einer Reihe unterschiedlicher Einsätze. Staffel 25 führt sie an verschiedene Schauplätze, darunter ein Kongress für Ufo-Enthusiasten, ein Musikstudio, die Küche eines gehobenen Restaurants sowie eine Kegelbahn, die ursprünglich für ein Vereinstreffen von Mohr vorgesehen war. Neben den Ermittlungen in Mordfällen kommt es auch im privaten Umfeld der Beteiligten zu einigen Entwicklungen. Marie muss sich mit einem neuen Mitbewohner arrangieren. Dabei handelt es sich um einen Musiker, dessen Anforderungen sie herausfordern. Jo beteiligt sich an einem sportlichen Wettkampf und erkennt schnell, dass Fairplay nicht immer zum Ziel führt.

Kommissar Stadler meldet unterdessen einen Autofahrer, der ihm im Straßenverkehr auffällt. Er ahnt noch nicht, dass dieser im Auftrag des Innenministeriums die Arbeit der Polizeiinspektion bewerten soll. Achtziger sichert Baumgartner ein Kunstwerk für eine Ausstellung zu, kann es später jedoch nicht mehr auffinden. Auch bei Dimos sorgt eine private Nachricht für Unruhe: Ihre Freundin möchte nach Rosenheim ziehen, was bei ihr gemischte Gefühle auslöst. Im Kommissariat selbst sorgt ein unerwarteter Besucher für Gesprächsstoff: Ein junger Mann sucht überraschend Kommissarin Beck auf.

„Die Rosenheim-Cops“: In Staffel 25 erwartet die Zuschauer ein Abschied

Marisa Burger, die seit 2000 die Rolle der Polizeisekretärin Miriam Stockl spielt, wird nach Abschluss der Dreharbeiten im Herbst 2025 auf eigenen Wunsch nicht mehr Teil der Serie sein. Die Schauspielerin wurde besonders durch den Satz „Es gabat a Leich“ bekannt, den sie in ihrer Darstellung der fürsorglichen, aber auch neugierigen Sekretärin sprach. Die Rolle Miriam Stockl ist als zentrale Figur im Kommissariat bekannt, die sowohl für ihre Menschlichkeit als auch für ihre Vorliebe für Klatsch und Tratsch geschätzt wird. Die anderen Schauspieler von die „Die Rosenheim-Cops“ werden der Serie vermutlich erhalten bleiben.