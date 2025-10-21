Staffel 25 von „Die Rosenheim-Cops“: So geht es heute am 21. Oktober in Folge 3 weiter

Bei „Die Rosenheim-Cops“ handelt es sich um eine deutsche Vorabend-Krimi-Serie des ZDF im Stil einer Kriminalkomödie, die bereits seit 2002 ausgestrahlt wird – also seit rund 23 Jahren. Wie der Name schon sagt, spielt die Handlung in Rosenheim und im Chiemgau, wo ein Team von verschiedenen Ermittlern diverse Verbrechen mit viel Einsatz und bayerischem Humor aufklärt. Typisch für die Serie ist unter anderem der Fakt, dass meist ein Duo aus zwei komplett gegensätzlichen Ermittlern gemeinsam einen Fall lösen muss. Zum Beispiel trifft ein bodenständiger Ermittler vom Land auf einen Kollegen, der gerade frisch aus der Großstadt versetzt wurde. Neue Mitglieder des Rosenheimer Kommissariats werden in der Regel immer sehr herzlich von den Kolleginnen und Kollegen aufgenommen und schnell integriert.

Mittlerweile wurden insgesamt schon vierundzwanzig Staffeln von „Die Rosenheim-Cops“ produziert und ausgestrahlt, die 25. Staffel läuft aktuell dienstags im Programm des ZDF. Worum geht es in Folge 3 von Staffel 25 am 21. Oktober? Welchen Fall gilt es diesmal zu lösen und welche Kommissare übernehmen die Ermittlungen? Wann genau läuft die neue Episode im TV und Stream? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos haben wir hier zusammengetragen.

„Die Rosenheim-Cops“: Folge 3 der 25. Staffel am 21. Oktober 2025: „Was nicht passt, wird passend gemacht“

Der Titel der dritten Folge von „Die Rosenheim-Cops“, Staffel 25, lautet „Was nicht passt, wird passend gemacht“. In der Episode vom 21.10.25 untersuchen die Kommissare Stadler und Hansen den Mord an Leonore Rinaldi, einer Sammlerin und Händlerin japanischer Antiquitäten, die von ihrer Haushälterin tot aufgefunden wird. Es stellt sich heraus, dass das Opfer Streit mit dem Antiquitätenhändler-Kollegen Oliver Jellsch hatte, der dahinterkam, dass Leonore ihm gefälschte Sammlerstücke verkauft hatte.

Auch auf ihre beiden Kindern Elisa und Theodor war die Tote nicht gut zu sprechen. Insbesondere mit Elisa, einer Schmuckdesignerin, gab es Streit über die Rückzahlung privater Darlehen. Im Verlauf der Ermittlungen gerät zudem Leonore Rinaldis Haushälterin Brigitte Zapfenspicker unter Verdacht, da sie im Testament ihrer ermordeten Arbeitgeberin als Alleinerbin des beachtlichen Vermögens benannt ist. Polizeihauptmeister Mohr hat derweil ganz andere Sorgen: Eine große Spendengala der Freiwilligen Feuerwehr in Kooperation mit der Musikakademie steht bevor, und seine nagelneue Dienstuniform passt nicht. Unerwartete Hilfe kommt von Frau Nerlinger, die die Uniform für Herrn Mohr anpasst. Doch als sich herausstellt, dass bei der Lieferung der Uniform nur eine Verwechslung vorlag und Mohr irrtümlich die Uniform eines Kollegen kleiner hat machen lassen, sieht er sich mit einem neuen Problem konfrontiert: Er muss für den Kollegen eine neue, passende Uniform auftreiben – und zwar schnell.

„Die Rosenheim-Cops“, Staffel 25: Sendetermin der dritten Folge

Laut den Sendeterminen von „Die Rosenheim-Cops“ laufen die neuen Folgen der 25. Staffel immer dienstags ab 19.25 Uhr im ZDF. Für die dritte Folge mit dem Titel „Was nicht passt, wird passend gemacht“ gelten folgende Termine:

Im Free-TV: Dienstag, 21.10.25, ab 19.25 Uhr im ZDF

Im Stream: abrufbar seit Dienstag, 14.10.2025, in der ZDF -Mediathek (bis 9. Dezember 2026)

Übertragung von „Die Rosenheim-Cops“ im TV und Stream

„Die Rosenheim-Cops“ läuft im Programm des Senders ZDF, dementsprechend gibt es die einzelnen Folgen der Serie kostenlos im Free-TV zu sehen. Des Weiteren lassen sie sich problemlos online im Stream verfolgen, und zwar über die bereits erwähnte ZDF-Mediathek. Dort stehen die Episoden sowohl vor- als auch nach der Erstausstrahlung im TV rund um die Uhr abrufbereit zur Verfügung, allerdings nur für einen begrenzten Zeitraum.

Gibt es eine Wiederholung von „Die Rosenheim-Cops“?

Wer eine neue Folge von „Die Rosenheim-Cops“ verpasst haben sollte, kann ganz einfach auf die ZDF-Mediathek zugreifen statt auf eine Wiederholung im linearen Fernsehen warten zu müssen. Dort stehen die Episoden nach der TV-Premiere für einen festgelegten Zeitraum kostenlos zum Streamen bereit.