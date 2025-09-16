Axel Milberg zum Ehrenkommissar in Kiel ernannt

Die Ermittlungsakten als Kieler «Tatort»-Kommissar Klaus Borowski hat Axel Milberg (69) längst beiseitegelegt. Nun kehrt der gebürtige Kieler als Ehrenkommissar an die Förde zurück. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) ernannte Milberg zum Mitglied der Polizei ehrenhalber. Gleichzeitig bekam er aus den Händen von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) den Verdienstorden des Landes.

Milberg zeigte sich angesichts der Ehrung erfreut und gerührt. Mit der Borowski-Rolle habe er, der seit mehr als 40 Jahren in München lebt, auch seine Sehnsucht nach Heimat befriedigen können. «Und habe das auch sehr bewusst genossen und fühlte mich auch jedem, der zum Drehen an die Kieler Förde kam, verantwortlich gegenüber, dass es hier so schön ist.»

Er merke, wie sehr er sich mit den Menschen, der Stadt und dem Land identifiziere, «mit allem, was das hier so ist, vom Geruch angefangen bis zu den Lieblingsgerichten und versteckten Lieblingsorten».

Er nehme die Anerkennung stellvertretend an für mehr als 2.000 Menschen, die an den «Tatort»-Krimis mitgearbeitet haben, sagte Milberg. Im März war sein letzter Fall als Kieler «Tatort»-Ermittler Klaus Borowski zu sehen.