Medien: Tote nach Explosion in US-Fabrik

Nach einer Explosion in einer Sprengstofffirma in den USA sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen gestorben. Weitere wurden verletzt und andere sind noch vermisst, wie der TV-Sender CNN unter Berufung auf lokale Behörden berichtete. Das Ausmaß der Schäden ist unklar. Die Explosion ereignete sich laut TV-Sender ABC News am Freitagmorgen etwa 80 Kilometer westlich von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee.

Explosion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

USA Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TV Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis