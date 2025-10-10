Icon Menü
Explosion in Sprengstofffirma: Medien: Tote nach Explosion in US-Fabrik

Explosion in Sprengstofffirma

Medien: Tote nach Explosion in US-Fabrik

In einer Fabrik in den USA ereignet sich eine Explosion. Es gibt laut Medienberichten Tote.
Von dpa
    Medien berichten von Toten nach der Explosion.
    Medien berichten von Toten nach der Explosion. Foto: Uncredited/WTVF-TV/AP/dpa

    Nach einer Explosion in einer Sprengstofffirma in den USA sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen gestorben. Weitere wurden verletzt und andere sind noch vermisst, wie der TV-Sender CNN unter Berufung auf lokale Behörden berichtete. Das Ausmaß der Schäden ist unklar. Die Explosion ereignete sich laut TV-Sender ABC News am Freitagmorgen etwa 80 Kilometer westlich von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee.

