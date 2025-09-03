Millionen gucken deutschen Sex-Thriller

Der deutsche Erotik-Thriller «Fall for Me» hat in seinen ersten Online-Tagen (21. bis 31. August) bei Netflix schon 29 Millionen Abrufe gesammelt. Das Mallorca-Drama mit Svenja Jung (32) und Theo Trebs (30) in den Hauptrollen landete in der vergangenen Woche in sechs Ländern auf Platz eins aller Filme, darunter Kenia, Paraguay, Kolumbien und Brasilien. In 91 Ländern landete das Sommerdrama in den Top Ten.

In der ersten Woche hatte der Thriller der Regisseurin Sherry Hormann (65, «Irren ist männlich», «Männer wie wir»), der sich um einen dubiosen Urlaubsflirt und zwielichtige Immobiliengeschäfte dreht, in 37 Ländern den ersten Platz erobert.

Die Filmhandlung: Lilli (Svenja Jung) besucht ihre auf Mallorca lebende jüngere Schwester (Tijan Marei). Sie erfährt von der übereilten Verlobung mit einem Franzosen und den Zukunftsplänen des Paares, die auch den Verkauf des von der Mutter geerbten Grundstücks vorsehen. Lilli beginnt eine Affäre mit einem deutschen Barmann (Theo Trebs) aus einem Club, der jedoch in fragwürdige Geschäfte verwickelt zu sein scheint.

Die Kritik: In der Filmdatenbank IMDb (Internet Movie Database, die global wohl maßgeblichste Filmbewertungsstelle) kommt das Werk lediglich auf den Wert 4,7 (von 10). Zum Vergleich: Die deutsche Netflix-Serie «Dark» erreicht 8,7.

«Lindströmisierung von Netflix»?

Das Rezensions-Portal «filmdienst.de» kritisiert «eine formelhafte Figurenkonstellation», nennt als Pluspunkte aber «solide Darsteller und attraktive Schauplätze». Leider sei die Auflösung allzu früh absehbar.

Die «Süddeutsche Zeitung» kritisiert die «spießigen Beischlaf-Fantasien» und attestierte dem Film, er schließe «die "Inga Lindström"-isierung von Netflix» ab. Meint: Der Film ähnele den seit über 20 Jahren laufenden ZDF-Liebesfilmen, die auf den Büchern von Inga Lindström basieren. Hinter dem schwedisch anmutenden Pseudonym steckt die deutsche Autorin Christiane Sadlo (71).

Netflix ist mit nach eigenen Angaben mehr als 300 Millionen zahlenden Abonnenten einer der größten Entertainment-Dienste weltweit.