Giovanni Zarrella ist jetzt auch Laufsteg-Model

Erst Popstar, dann TV-Moderator und jetzt Model? Giovanni Zarrella ist auf der Fashion Week in Mailand über den Laufsteg gelaufen. Für Hugo Boss schlüpfte der Entertainer in einen grauen Anzug aus der neuen Kollektion. Unterstützung für den Auftritt gab es aus der ersten Reihe.

In der sogenannten Front Row feierte Ehefrau Jana Ina Zarrella (48) das Debüt des 47-Jährigen als Gesicht der deutschen Marke aus Metzingen. «Ich bin sehr stolz auf ihn, er hat das richtig gut gemacht», sagte sie der «Bild».

Mit ihr im Publikum saß auch David Beckham (50), der eines der prominentesten Gesichter der Marke ist. Auf Instagram zeigte sich Jana Ina Zarrella neben der Fußballlegende. «Ich bin sehr aufgeregt», sagte sie und postete später ein Selfie mit dem Weltstar.

Nicht das erste Mal bei Hugo Boss

Giovanni Zarrella arbeitete vor seiner Musik-Karriere schon einmal für die Marke aus dem Schwabenland, damals aber eher hinter den Kulissen. Nach seiner Ausbildung zum IT-Systemkaufmann habe er genau eine Bewerbung geschrieben – an Boss in Metzingen, im Vertrieb, sagte er kürzlich im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. «Die Stelle bekam ich, aber parallel lief schon das Casting für Bro’Sis. Lange war ich also nicht dort.» Er sei sehr stolz, die Mode präsentieren zu dürfen, sagte er der «Bild».

Von Hugo Boss hieß es, dass Zarrella als ehemaliger Mitarbeiter auf besondere Weise mit dem Unternehmen verbunden und ein langjähriger Freund des Hauses sei. «Es freut uns, ab und an mit ihm zusammenzuarbeiten.»