Stefan Raab setzt in RTL-Show auf nackte Provokation

Nackte Menschen im Publikum, viel nackte Haut auf der Bühne: Die dritte Ausgabe der neuen «Stefan Raab Show» auf RTL hat erneut für Gesprächsstoff gesorgt. In einer weiteren 15 Minuten langen Live-Sendung präsentierte Entertainer Stefan Raab unter anderem einen Künstler, der mit akrobatischen Kunststücken vornehmlich seine Geschlechtsteile in Szene setzte. Das sorgte im Publikum für teils überraschte, teils entsetzte Gesichter.

In den sozialen Netzwerken reagierten viele Zuschauerinnen und Zuschauer irritiert, manche sprachen ironisch von «niveauvoll» und nach der dritten Sendung bereits von einem «Tiefpunkt». Andere lobten den Mut zu schrägem Humor und bezeichneten die Sendung als «unterhaltsam». Wieder andere äußerten sich enttäuscht, dass Raab nach seinem Comeback «zu sehr auf Schockeffekte» setze.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit – ganz treu dem Motto der Sendung «Nudisten» – sorgten rund 20 Menschen in der ersten Reihe, die den Auftritt unbekleidet verfolgten und sich selbst als «Nacktaktivisten» bezeichneten.

Quoten leicht unter Auftaktwerten

Raabs dritte kurzweilige Live-Sendung kam bei den für Werbeumsätze wichtigen 14- bis 49-Jährigen auf eine Einschaltquote von 12,1 Prozent (472.000 Menschen), wie der Sender RTL mitteilte. Im Vergleich: Die erste Sendung des Entertainers erreichte noch 14,4 Prozent (530.000 Menschen). Im Gesamtpublikum schalteten am «erfolgreichen Tag 3» 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Der Marktanteil ab drei Jahren betrug somit 7,8 Prozent.

Die nächste Sendung soll nach Angaben des Senders ganz im Zeichen des frischgebackenen Basketball-Europameisters stehen und verspricht «eine Viertelstunde der absoluten Extraklasse»: NBA-Star und Kapitän der deutschen Nationalmannschaft Dennis Schröder (32) wird in der «Dennis Schröder Show» gastieren und gemeinsam mit Raab in der Sendung mitwirken.