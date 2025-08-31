Salzburger Festspiele mit hoher Auslastung

Die Salzburger Festspiele haben eine Auslastung auf dem Rekord-Niveau der vergangenen Jahre verzeichnet. 98,4 Prozent der Plätze seien besetzt gewesen, teilten die Festspiele in ihrer Abschluss-Bilanz mit. Insgesamt seien 256.600 Besucher aus 88 Ländern bei den 174 Aufführungen sowie den Vorstellungen im Jugendprogramm gezählt worden.

Hohe Einnahmen und volle Vorstellungen

Die Einnahmen im Sommer beliefen sich den Angaben zufolge auf rund 31 Millionen Euro brutto. Sie decken damit einen Großteil des Gesamtbudgets, dessen Mittel noch durch die öffentliche Hand und Sponsoren ergänzt werden. Ausverkauft waren unter anderem alle 15 «Jedermann»-Vorstellungen, die fast durchgehend unter freiem Himmel auf dem Domplatz stattfinden konnten.

Verschiedene Opern und Konzerte seien von Sendern in zahlreiche Ländern übertragen worden, hieß es. Einige Produktionen seien auch in Kinos in Südkorea zu sehen gewesen. Die Salzburger Festspiele gelten als eines der wichtigsten Opern-, Theater- und Konzert-Events der Welt.