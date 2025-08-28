Schlöndorff dreht neue Literaturverfilmung mit Lars Eidinger

Oscarpreisträger Volker Schlöndorff (86) dreht seinen nächsten Film. Der Regisseur verfilmt den Roman «Heimsuchung» von Autorin Jenny Erpenbeck (58) - mit Schauspielern wie Lars Eidinger (49), Martina Gedeck (63) und Ulrich Matthes (66). Gefilmt wird seit vergangener Woche in Brandenburg.

Gedreht werde am Scharmützelsee - «dem Originalschauplatz des Roman», dem Templiner See und dem Studio Babelsberg, teilten die Produktionsfirmen Ziegler Film und Studiocanal mit. Die Arbeiten sollen bis Mitte Oktober dauern, auch im Januar 2026 wird noch gedreht.

«Jeder Film fühlt sich wieder wie der erste an»

Schlöndorff hat schon mehrere literarische Vorlagen auf die Leinwand gebracht. Seine Verfilmung von Günter Grass' gleichnamigem Roman «Die Blechtrommel» gewann sowohl die Goldene Palme in Cannes als auch den Oscar für den besten fremdsprachigen Film.

«Jeder Film fühlt sich wieder wie der erste an», wurde Schlöndorff zitiert. Aber es sei in der Tat ein Traumberuf, wenn man einen Sommer am Seeufer verbringen dürfe.

Erpenbecks Roman handelt von den Bewohnern eines Hauses an einem See und spiegelt dabei deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts. Zum Cast gehören etwa auch Angela Winkler (81), Detlev Buck (62) und David Bennent (58), der schon in «Der Blechtrommel» mitspielte.