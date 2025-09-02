Depardieu soll wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht

Der französische Schauspieler Gérard Depardieu soll sich wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht in Paris verantworten. Eine Ermittlungsrichterin hatte entschieden, dass der 76-Jährige auf die Anklagebank vor das Pariser Strafgericht muss, wie die französische Nachrichtenagentur AFP von ihr erfuhr.

Depardieu drohen im Fall einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft. Angaben zum Prozesstermin gab es zunächst nicht.

Die Schauspielerin Charlotte Arnould, die Depardieu im Jahr 2018 nur wenige Tage nach den mutmaßlichen Taten angezeigt hatte, äußerte sich auf Instagram erleichtert: «Das ist enorm. Ich bin erleichtert». Sie schrieb von «sieben Jahren Horror und Hölle» und bedankte sich bei ihrer Anwältin Carine Durrieu-Diebolt.

Depardieu weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer einvernehmlichen Beziehung. Im Mai war der Schauspieler bereits wegen sexueller Übergriffe an zwei Frauen während der Dreharbeiten zu dem Film «Les Volets verts» (Die grünen Fensterläden) im Jahr 2021 zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Gegen dieses Urteil hat er Berufung eingelegt.